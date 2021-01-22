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الجيش السوري يكشف عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على محافظة حماة

أخبار العالم العربي

الجيش السوري يكشف عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على محافظة حماة
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أعلن الجيش السوري أن عائلة من أربعة أشخاص قضت في الضربات الإسرائيلية التي استهدفت فجر اليوم محافظة حماة، وسط البلاد

وقال مصدر عسكري سوري إن العدوان الجوي الإسرائيلي أسفر عن "استشهاد عائلة من أب وأم وطفلين، وجرح أربعة آخرين، هم امرأة وطفلان وعجوز"

ونقلت وكالة "سانا" عن المصدر أن العدوان تسبب أيضا بتدمير ثلاثة منازل للمواطنين على الطرف الغربي لمدينة حماة.

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وكانت الوكالة نقلت عن مصدر عسكري أن الطيران الإسرائيلي شن في الساعة الرابعة فجر اليوم عدوانا برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية، مستهدفا بعض الأهداف في محيط محافظة حماة.

وأضاف أن وسائط الدفاع الجوية تصدت للصواريخ وأسقطت معظمها.

المصدر: سانا

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