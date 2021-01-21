مصر.. وفاة قائد معركة "حائط الصواريخ" في حرب الاستنزاف مع إسرائيل

أفادت وسائل إعلام مصرية بوفاة اللواء محمد عادل حسنين، أحد أبرز قادة حرب الاستنزاف مع إسرائيل وقائد معركة حائط الصواريخ في عام 1970.

ووفقا لموقع "اليوم السابع" المحلي، كان اللواء أركان حرب محمد عادل حسنين قائدا للكتيبة 416 برتبة رائد وهو أول من أسقط طائرة إسرائيلية من طراز "فانتوم"، كما أنه قام بإسقاط 9 طائرات من طراز "سكاي هوك".

وأشار المصدر إلى أن الراحل حسنين، حصل على العديد من الأوسمة والنياشين ومنها أرفع وسام عسكري بمصر، وهو نجمة الشرف العسكرية، ومن بعده نجمة سيناء، ثم نوط الشجاعة من الطبقة الأولى.

المصدر: "اليوم السابع"