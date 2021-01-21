فنانة عربية "تغني" القرآن خلال حفل تأبين سياسي.. وتثير جدلا واسعا (فيديو)

أثارت الفنانة السودانية، آمنة حيدر، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد غنائها آيات من القرآن الكريم في الذكرى السنوية لتأبين السياسي السوداني، محمود محمد طه.

واعتبر نشطاء طريقة قراءة آمنة حيدر للآيات "غريبة ولا علاقة لها بالترتيل"، إلى جانب تجاوزها لبعض الآيات من سورة "النبأ"، مستنكرين ما قامت به من "تشويه".

وعلق الداعية السوداني، عاصم محمد السيد، على المقطع المتداول قائلا إن هناك نوعا يسمى التغني بالقرآن، وهو أن يعطي الشخص القرآن حقه ومستحقه، وأن يقيم حروفه كما هي، ويرتل ترتيلا، مشيرا إلى أن هذا التغني يختلف عن الغناء.

الى آمنة حيدر pic.twitter.com/ZmiBZcVmFC — عاصم محمد السيد (@AsimMohammedSai) January 20, 2021

وأضاف: "لكن ما قامت به آمنة حيدر يسمى غناء القرآن.. كأنها تحاول أن تجعل القرآن الكريم كترانيم الكنائس.. لقد وزنته بمقامات موسيقية".

وتابع: "كما ارتدت الحجاب وهي غير محجبة في حياتها اليومية، خلال قراءة القرآن، كان من المفروض أن تتلوه بطريقته الخاصة المتعارف عليها".

تجدر الإشارة إلى أن آمنة حيدر شاركت في افتتاح حفل تأبين زعيم الحزب الجمهوري السوداني الراحل محمود محمد طه، بعد مرور 36 عاما على إعدامه.

المصدر: RT