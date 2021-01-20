دبي تؤجل العمليات الجراحية غير الضرورية مع تزايد حالات كورونا

أخطرت السلطات الصحية في إمارة دبي المستشفيات بإلغاء العمليات الجراحية غير الضرورية المقررة للشهر المقبل، وذلك على خلفية زيادة الإصابات بكورونا.

وأضافت هيئة الصحة في دبي في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني على الإنترنت، أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخميس ويمكن تمديده بعد شهر لضمان استعداد المنشآت الصحية للتعامل مع حالات كوفيد-19.

وزادت حالات الإصابة اليومية بالمرض في الإمارات لتتخطى ثلاثة آلاف منذ 12 يناير إذ بلغت اليوم الأربعاء 3506 حالات.

وهذا المعدل هو الأعلى بين دول الخليج العربية حيث يقل المعدل في دول المنطقة حاليا عن 500 حالة يوميا.

وكثفت الإمارات حملة التطعيم للوقاية من المرض وتهدف لإعطاء اللقاح لأكثر من نصف سكانها البالغ عددهم نحو تسعة ملايين نسمة قبل نهاية مارس.

المصدر: رويترز