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"حماس": لا أسف على رحيل ترامب

أخبار العالم العربي

RT
الناطق باسم حماس فوزي برهوم
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دعت حركة "حماس" اليوم الأربعاء الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تصحيح المسار التاريخي للسياسات الأمريكية "الخاطئة" تجاه الفلسطينيين.

وقال الناطق باسم "حماس" فوزي برهوم في بيان صحافي: "لا أسف على رحيل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كونه المصدر والراعي الأكبر للظلم والعنف والتطرف في العالم، والشريك المباشر للاحتلال الإسرائيلي في العدوان على شعبنا وتصفية قضيته".

وأضاف أن "المطلوب من بايدن تصحيح المسار التاريخي للسياسات الأمريكية الخاطئة والظالمة للشعب الفلسطيني وإرساء مبادئ الأمن والاستقرار في المنطقة".

وحث الرئيس الأمريكي الجديد على "إنهاء كل القرارات المتعلقة بمحاولات تصفية القضية الفلسطينية وفي مقدمتها المتعلقة بالقدس واللاجئين، وضرورة احترام إرادة الشعب الفلسطيني وخياراته الديمقراطية".

المصدر: RT

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