الرئيس الجزائري يجري عملية جراحية ناجحة بألمانيا

قال التلفزيون الرسمي الجزائري يوم الأربعاء، إن الرئيس عبد المجيد تبون خضع لعملية ناجحة في القدم بألمانيا .

وأفاد التلفزيون الرسمي بأن تبون سيعود إلى الجزائر في الأيام القادمة حال حصوله على موافقة الطاقم الطبي.

أجرى رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون عملية جراحية ناجحة على، .قدمه اليمنى

سيعود السيّد الرئيس بحول الله إلى أرض الوطن في الأيام القادمة، فور حصوله على موافقة الفريق الطبي. — Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) January 20, 2021

وكانت الرئاسة الجزائرية قد أفادت يوم الأحد بأن الرئيس توجه إلى ألمانيا لعلاج مضاعفات في قدمه إثر إصابته سابقا بـ"كوفيد -19".

وأوضح بيان الرئاسة أن علاج المضاعفات كان مخططا له قبل عودة الرئيس من ألمانيا، لكن التزاماته داخل الوطن حالت دون ذلك.

المصدر: التلفزيون الرسمي الجزائري