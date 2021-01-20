الرئيس الجزائري يجري عملية جراحية ناجحة بألمانيا
قال التلفزيون الرسمي الجزائري يوم الأربعاء، إن الرئيس عبد المجيد تبون خضع لعملية ناجحة في القدم بألمانيا .
وأفاد التلفزيون الرسمي بأن تبون سيعود إلى الجزائر في الأيام القادمة حال حصوله على موافقة الطاقم الطبي.
أجرى رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون عملية جراحية ناجحة على، .قدمه اليمنى— Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) January 20, 2021
سيعود السيّد الرئيس بحول الله إلى أرض الوطن في الأيام القادمة، فور حصوله على موافقة الفريق الطبي.
وكانت الرئاسة الجزائرية قد أفادت يوم الأحد بأن الرئيس توجه إلى ألمانيا لعلاج مضاعفات في قدمه إثر إصابته سابقا بـ"كوفيد -19".
وأوضح بيان الرئاسة أن علاج المضاعفات كان مخططا له قبل عودة الرئيس من ألمانيا، لكن التزاماته داخل الوطن حالت دون ذلك.
المصدر: التلفزيون الرسمي الجزائري