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آخر سفير مصري في قطر يعلق على عودة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة والدوحة

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آخر سفير مصري في قطر يعلق على عودة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة والدوحة
Reuters
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علق آخر سفير مصري في قطر محمد مرسي، على بيان وزارة الخارجية المصرية حول عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر.

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وأعرب السفير محمد مرسي في تصريحات لموقع صحيفة "المصري اليوم" عن أمله في أن تلتزم كل الأطراف بتعهداتها وأن تبدي حسن نواياها في إزالة مسببات الأزمة التي كلفت الجانبين على حد سواء الكثير.

وعبر عن أمله في أن تؤدي خطوة عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر والتي يتوقع أن تتم إجراءاتها التنفيذية قريبا والتي منها رفع التمثيل الدبلوماسي إلى مستوي السفراء وأيضا عودة السفراء إلى القاهرة والدوحة، خاصة إذا التزم الجانبان بتفاهمات قمة العلا.

وعبر مرسي عن أمله في أن تسهم تلك الخطوة في عودة أوضاع العمالة المصرية في قطر إلى طبيعتها السابقة وأن تزال المعوقات والإجراءات التي تعرض لها أبناء الجالية المصرية في قطر في الفترة الماضية نتيجة لتداعيات هذه الأزمة.

المصدر: المصري اليوم

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