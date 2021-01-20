مسلحون يهاجمون منزل والي غرب دارفور
سونا
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أعلنت حكومة ولاية غرب دارفور في السودان تعرض منزل والي الولاية محمد عبدالله الدومة في حي الجمارك إلى هجوم مسلح مساء أمس الثلاثاء.
وقالت حكومة الولاية في بيان إن مسلحين هاجموا المنزل وتمكن الحرس من التصدي لهم.
ودانت الحكومة في بيان الهجوم واعتبرته استهدافا لوأد الجهود المبذولة لاستتاب الأمن والاستقرار والسلام بالولاية، مشيرة إلى أن مثل هذه المحاولات تستهدف إحداث الفوضى وعدم الاستقرار.
وأكد البيان أن الوالي بصحة جيدة ويمارس مهامه على أكمل وجه.
المصدر: سونا