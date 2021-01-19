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مراسلنا: غارة إسرائيلية تستهدف شرق المحافظة الوسطى بقطاع غزة

أخبار العالم العربي

مراسلنا: غارة إسرائيلية تستهدف شرق المحافظة الوسطى بقطاع غزة
Reuters
غارة إسرائيلية على قطاع غزة - أرشيف
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أفاد مراسلنا في غزة بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على منطقة شرقي المحافظة الوسطى، وذلك ردا على صاروخ أطلق باتجاه المستوطنات الإسرائيلية من القطاع.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي آفيخاي أدرعي على "تويتر": "قبل قليل أطلقت قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الغلاف حيث تم تفعيل الإنذار وسقطت القذيفة في منطقة مفتوحة".

وأشارت مصادر إعلامية إسرائيلية، إلى أن "الصاروخ لم يتسبب بأي أضرار أو إصابات".

يذكر أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت أمس الاثنين، منطقة شرق مدينة رفح جنوبي غزة.

وقالت مصادر محلية في القطاع، إن "الطائرات الإسرائيلية استهدفت أرضا زراعية شرق مدينة رفح.

المصدر: RT

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