مراسلنا: غارة إسرائيلية تستهدف شرق المحافظة الوسطى بقطاع غزة

أفاد مراسلنا في غزة بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على منطقة شرقي المحافظة الوسطى، وذلك ردا على صاروخ أطلق باتجاه المستوطنات الإسرائيلية من القطاع.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي آفيخاي أدرعي على "تويتر": "قبل قليل أطلقت قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الغلاف حيث تم تفعيل الإنذار وسقطت القذيفة في منطقة مفتوحة".

#عاجل قبل قليل اطلقت قذيفة صاروخية من قطاع #غزة نحو #إسرائيل حيث تم تفعيل الانذار في منطقة مفتوحة فقط pic.twitter.com/RUN6xXgFmx — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 19, 2021

وأشارت مصادر إعلامية إسرائيلية، إلى أن "الصاروخ لم يتسبب بأي أضرار أو إصابات".

يذكر أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت أمس الاثنين، منطقة شرق مدينة رفح جنوبي غزة.

وقالت مصادر محلية في القطاع، إن "الطائرات الإسرائيلية استهدفت أرضا زراعية شرق مدينة رفح.

المصدر: RT