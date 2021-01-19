دقلو: لن نسمح بالفوضى في السودان

قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، إن "جهات تريد أن تعم الفوضى في البلاد ومد الفترة الانتقالية لعشر سنوات، لكن نحن لن نسمح بالفوضى".

وفي كلمة له خلال تخريج دورة الصاعقة ومتحرك قوات درع السلام، قال: "أحداث الجنينة في غرب دارفور فتنة داخلية لا علاقة لها بأي طرف خارجي، والحديث عن قوات تشادية غير صحيح"، مشيرا إلى أن "المشكلة في الجنينة مأجورين ومرجفين يؤججون الصراع على وسائل التواصل الاجتماعي لتعم الفوضى في البلاد".

وأضاف: "لن نسمح بالفوضى والديمقراطية لا تعني الفوضى بل الشورى والتحضر والتفاهم"، لافتا إلى أن "البلاد منهارة سياسيا وأمنيا واجتماعيا واقتصاديا.. قلنا كلامنا استهدفونا ونبذونا حينما قلنا لهم لن نسمح بالفوضى.. نقولها ثانيا لن نسمح بالفوضى ولن نصمت".

المصدر: RT