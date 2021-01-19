واشنطن تعفي جماعات الإغاثة من عقوبات الحوثيين

أعفت الولايات المتحدة جماعات إغاثة دولية متعددة من العقوبات المتعلقة باليمن، ونشرت إشعارا بذلك على موقع الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وجاء في الإشعار أن الإعفاء من إدراج جماعة الحوثي اليمنية على القائمة السوداء يهدف إلى السماح لجماعات الإغاثة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر، بدعم المشاريع الإنسانية وبناء الديمقراطية والتعليم وحماية البيئة.

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ووفق موقع وزارة الخزانة الأمريكية، فقد وافقت واشنطن على تصدير سلع زراعية وأدوية وأدوات طبية لليمن.

كما أفادت الوزارة بأنه تم إصدار تراخيص عامة للمساعدة في تسهيل صفقات معينة متعلقة باليمن في ضوء العقوبات الأمريكية الجديدة.

وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة بأن السلطات الأمريكية تعتزم تصنيف حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية".

وكانت الحكومة اليمنية جددت مطالبها بإدراج جماعة "أنصار الله" الحوثية، ضمن قوائم الإرهاب الدولي.

وقالت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية في بيان سابق: "نتابع بقلق بالغ استمرار جماعة الحوثي، بقصف منطقة الحيمة شرق محافظة تعز بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وتهجير عشرات الأسر واختطاف 8 أطفال من منازلهم واحتجازهم كرهائن".

وأكدت الوزارة أنها "أمام هذه الممارسات والأعمال الإرهابية، ونتائجها المروعة بحق المدنيين، لم ولن نتخلى عن التشبث بمطالبها المتمثلة بإدراج مليشيا الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب الدولي".

المصدر: رويترز