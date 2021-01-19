القبض على منفذي جريمة قتل وحرق هزت العراق

أعلنت وكالة الاستخبارات الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، القبض على أربعة متهمين مطلوبين بـ"جريمة" قتل في محافظة البصرة.

وذكرت في بيان صحفي، أن"مفارزها ألقت القبض على أربعة متهمين اعترفوا بإطلاق 19 رصاصة على رأس أحد الأشخاص بواسطة سلاح كلاشنكوف ومن ثم احراقه مع عجلته".

وأضافت، أن "الدافع من وراء ذلك وجود خلاف ما بينهم وبين المجنى عليه".

وتابعت: "تم تدوين أقوال الملقى القبض عليهم بالاعتراف وتسليمهم مع المبرز الجرمي (السلاح المستخدم نوع كلاشنكوف) إلى الجهات المختصة بموجب وصل استلام أصولي".

المصدر: RT