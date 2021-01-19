انطلاق اجتماعات المسار الدستوري الليبي بين وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة

انطلقت اليوم الثلاثاء، اجتماعات المسار الدستوري الليبي بين وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبية، في مصر، لمناقشة القاعدة الدستورية المستقبلية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة.

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ومن المقرر أن تعقد الاجتماعات المقررة خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 21 يناير الجاري، حيث أن هذه الاجتماعات تتزامن مع اقتراب إعلان البعثة الأممية بليبيا عن توافق الليبيين على آليات اختيار السلطة التنفيذية الليبية الجديدة.

من جانبه، أشار إسماعيل الشريف، وهو عضو في مجلس النواب الليبي، لموقع "اليوم السابع"، إلى أن الاجتماعات "ستناقش القاعدة الدستورية المستقبلية في ليبيا"، لافتا إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قررت توسيع قاعدة المشاركين في الاجتماعات لوفدي البرلمان ومجلس الدولة.

المصدر: "اليوم السابع"