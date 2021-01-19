 
مباشر

انطلاق اجتماعات المسار الدستوري الليبي بين وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة

أخبار العالم العربي

انطلاق اجتماعات المسار الدستوري الليبي بين وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة
Reuters AHMED JADALLAH
العلم الليبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pl7f

انطلقت اليوم الثلاثاء، اجتماعات المسار الدستوري الليبي بين وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبية، في مصر، لمناقشة القاعدة الدستورية المستقبلية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة.

إقرأ المزيد
غوتيريش يرحب بإحراز
غوتيريش يرحب بإحراز "تقدم ملموس" في الحوار بين طرفي النزاع في ليبيا

 ومن المقرر أن تعقد الاجتماعات المقررة خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 21 يناير الجاري، حيث أن هذه الاجتماعات تتزامن مع اقتراب إعلان البعثة الأممية بليبيا عن توافق الليبيين على آليات اختيار السلطة التنفيذية الليبية الجديدة.

 من جانبه، أشار إسماعيل الشريف، وهو عضو في مجلس النواب الليبي، لموقع "اليوم السابع"، إلى أن الاجتماعات "ستناقش القاعدة الدستورية المستقبلية في ليبيا"، لافتا إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قررت توسيع قاعدة المشاركين في الاجتماعات لوفدي البرلمان ومجلس الدولة.

 المصدر: "اليوم السابع"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا