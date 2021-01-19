مصادر فلسطينية لـRT: تأخر وصول الدفعة الأولى من اللقاح الروسي إلى الضفة لأسباب لوجستية

أفادت مصادر السفارة الفلسطينية لدى موسكو، الثلاثاء، بأن أول دفعة من لقاح كورونا الروسي، التي كان مقررا أن تصل اليوم إلى الضفة الغربية، ستتأخر لأسباب لوجستية تتعلق بالشحن.

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وأكدت المصادر لـRT أن هناك صعوبات في النقل أدت إلى تأخر وصول الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك في" على أن تصل الشحنة خلال الأيام المقبلة.

ولفتت المصادر إلى أن الدفعة الأولى من اللقاحات، المكونة من 5 آلاف جرعة، هي تبرع من روسيا للسلطة الفلسطينية.

وكان مسؤول إسرائيلي قال اليوم إنه من المقرر أن تتسلم السلطة الفلسطينية اليوم شحنة أولى من لقاح كوفيد -19 الروسي في الضفة الغربية.

يأتي ذلك، بينما ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، أن "القيادي في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، سيعود اليوم الثلاثاء من روسيا، برفقة دفعة أولى من لقاح "سبوتنيك V " الروسي ضد كورونا، وسيعبر جسر أريحا بعدما أخذ موافقة السطات الإسرائيلية بإدخال اللقاح إلى الضفة الغربية".

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة أعلنت في وقت سابق أن فلسطين ستحضر اللقاح الروسي للاستخدام الطارئ، مضيفة أن فلسطين ستكون الدولة الأولى التي تجلب اللقاح الروسي في الشرق الأوسط.

المصدر: RT+ رويترز + معا