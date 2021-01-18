العراق.. استهداف رتل للتحالف الدولي بعبوتين ناسفتين

أفاد مصدر أمني عراقي بوقوع انفجارين بعبوتين ناسفتين استهدفتا رتلا لدعم التحالف الدولي في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وقال المصدر إن "عبوة ناسفة استهدفت رتلا للدعم اللوجستي تابعا للتحالف الدولي على طريق ذي قار السريع، دون إصابات تذكر".

وأضاف: "انفجرت عبوة ثانية مستهدفة الرتل ذاته على مسافة قريبة من التفجير الأول، الأمر الذي أدى إلى احتراق إحدى الشاحنات، ولم يتسبب ذلك في أي خسائر بشرية".

يذكر، أن عمليات استهداف الأرتال التابعة للتحالف الدولي تتكرر في الآونة الأخيرة، وهذه الشاحنات لشركات يقودها عراقيون لنقل مواد وأجهزة لوجستية أمريكية عقب قرارات تخفيض عديد القوات الأمريكية في العراق وتفكيك عدد من المواقع والقواعد التابعة.

المصدر: "السومرية نيوز"