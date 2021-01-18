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المغرب.. الشرطة تحبط عملية للهجرة السرية بميناء أغادير

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المغرب.. الشرطة تحبط عملية للهجرة السرية بميناء أغادير
AFP MARCOS MORENO
البحرية المغربية تنقذ مهاجرين غير شرعيين من وسط البحر - أرشيف
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تمكن عناصر الشرطة القضائية بمدينة أغادير في المغرب من إحباط عملية للهجرة السرية، وتوقيف 4 أشخاص يشتبه في تورطهم بتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وأشار بيان للمديرية العامة للأمن الوطني إلى أنه "جرى توقيف الأشخاص المشتبه فيهم بميناء الصيد البحري بمدينة أغادير، وهم في حالة تلبس أثناء محاولة تهجير 20 مرشحا للهجرة غير المشروعة على متن قارب للصيد".

وأضاف: "المرشحون للهجرة غير المشروعة المضبوطون في هذه القضية يحملون جنسيات مختلفة، من بينهم مواطنون مغاربة و9 آخرون يحملون الجنسية المصرية واليمنية".

وتابع: "عملية التفتيش أسفرت عن حجز 6 سترات للنجاة وهواتف محمولة ومبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية".

وأكدت المديرية إخضاع جميع الموقوفين للتحقيق بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة.

المصدر: "هسبريس"

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