قائد هيئة أركان الجيش الجزائري: "كافة المخططات المعادية" و"المناورات الخسيسة" ستفشل اليوم وغدا

قال سعيد شنقريحة قائد هيئة أركان الجيش الجزائري، اليوم الأحد، من تندوف على الحدود مع المغرب والصحراء الغربية، إن "كافة المخططات المعادية" و"المناورات الخسيسة" ستفشل اليوم وغدا.

وشدد شنقريحة خلال تفقده الوحدات القتالية وهياكل القوات المسلحة الجزائرية في تندوف بولاية بشار، جنوب غرب البلاد، على أن "تأمين كافة حدودنا الوطنية"، قد تحقق "وفقا لاستراتيجية متكاملة ومقاربة شاملة تم تجسيدها بحذافيرها على أرض الواقع" في ظل "الظروف المتردية التي تتسم بها منطقتنا".

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وأضاف شنقريحة أن القوات المسلحة الجزائرية جاهزة لكي "تحمي أرضها وشعبها من مصادر التهديد المختلفة الأوجه والمتعددة الأبعاد" وأن تواجه "كافة التحديات مهما كانت طبيعتها"، وذلك "خدمة لمصلحة الجزائر العليا، وتثبيتا لأقدام أبنائها الأوفياء، المتمسكين بوحدتها وسيادتها واستقلالها وأمنها واستقرارها، العاقدينى العزم على دحر كافة المخططات المعادية، التي فشلت في الامس القريب (...) وستفشل هذه المحاولات اليوم وغدا في كافة مناوراتها الخسيسة".

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المصدر: صحيفتا "الشروق" و"الخبر" الجزائريتان