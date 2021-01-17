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القوات العراقية: نركز بعملياتنا الاستباقية على مناطق شمال شرقي سوريا

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القوات العراقية: نركز بعملياتنا الاستباقية على مناطق شمال شرقي سوريا
جندي عراقي يراقب الحدود مع سوريا
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أكد اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الأحد، أن قوات بلاده العسكرية تركز على مناطق شمال شرقي سوريا في عملياتها الاستباقية.

وقال في تصريح صحفي، إن "القوات الأمنية تعمل بجد ومثابرة وهناك متابعة وتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة بضرورة مسك الحدود خاصة مع الجانب السوري".

وأضاف، أن "القوات الأمنية تركز بعملياتها الاستباقية على مناطق شمالي شرقي سوريا كونها لا تحتوي على قوات نظامية تابعة للجيش السوري، بل توجد فيها العديد من المجاميع الإرهابية".

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وأشار إلى أن "عمليات التحصين والتحكيم جارية بشكل كبير مع الجارَة سوريا، لملاحقة ما تبقى من بعض العصابات الارهابية وفلولها في الأراضي العراقية".

وتابع اللواء رسول، أن "هناك بضعة عناصر إرهابية متخفية ومنكسرة والعمليات الاستباقية للقوات الأمنية حققت نتائج ايجابية في مطاردتهم".

وفي وقت سابق، أعلن اللواء تحسين الخفاجي، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه القوات المسلحة بضرورة ضبط الحدود العراقية السورية بالكامل.

 

المصدر: "واع" + RT

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