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الأردن.. انتحار سجين متهم بقضية تهديد السفارة الإسرائيلية

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الأردن.. انتحار سجين متهم بقضية تهديد السفارة الإسرائيلية
Reuters
الأمن الأردني - أرشيف
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أفادت وسائل إعلام أردنية مساء السبت بأن محكوما أردنيا بقضية "تهديد السفارة الإسرائيلية" في عمان، انتحر شنقا داخل سجن الموقر، حيث يقضي محكوميته.

ونقلت صحيفة "الغد" عن مدير المركز الوطني للطب الشرعي في الأردن عدنان عباس، قوله إن "المتوفى أقدم على الانتحار بواسطة شرشف"، مؤكدا أن نتائج تشريح الجثة لم تكشف عن أي آثار عنف باستثناء آثار الانتحار.

وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية أدانت المحكوم بتهمة "التهديد بأعمال إرهابية لم تجزها الحكومة، عبر استهداف السفارة الإسرائيلية في عمان وموظفيها عام 2018"، وقررت حبسه مدة 8 سنوات أوآخر العام 2019.

وورد في لائحة الإدانة أنه "إثر الأحداث الدائرة في غزة ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس وخلال شهر يونيو 2018 تولدت لدى المتهم فكرة القيام بعملية عسكرية ضد السفارة الإسرائيلية في عمان".

وأعد المتهم "خطة لتنفيذ العملية باستخدام سلاح ناري لإطلاق عيارات نارية ضد السفارة والعاملين فيها لقتل أكبر عدد من الإسرائيليين".

المصدر: "الغد"

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