تونس تنتقل من الحجر الصحي الشامل إلى الموجه

أعلنت وزارة الصحة التونسية أن الحجر الصحي الشامل الذي بدأ تنفيذه منذ يوم الخميس ويتواصل إلى الأحد 17 يناير، سيتبعه حجر صحي موجه اعتبارا من الاثنين المقبل وحتى الـ24 من يناير.

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وفي تصريحات صحفية اليوم السبت، قالت الناطقة باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية، إن الإجراء جاء بناء على قرار الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا.

وأضافت أن اللجنة العلمية ستتولى تقييم مدى تطبيق الحجر الصحي الشامل وأنه سيتم انطلاقا من هذا التقييم تقديم توصيات تهدف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تفادي تسجيل الحالات الخطيرة وانهيار المنظومة الصحية.

وأوضحت أن الحجر الموجه يشمل منع التظاهرات والتجمعات والتنقل بين المدن وحظر التجول وتنظيم العمل على فوجين مع تطبيق العمل عن بعد.

وكانت وزارة الصحة أعلنت مساء الجمعة عن تسجيل أعلى حصيلة للإصابات بفيروس كورونا بلغت 4170 إصابة جديدة ليتخطى إجمالي الإصابات 175 ألف حالة.

وبلغ عدد الوفيات 5528 حالة منذ ظهور الجائحة مطلع مارس 2020.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء