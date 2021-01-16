وفاة أحد عمالقة التلفزيون السعودي
توفي المذيع التلفزيوني السعودي فهد الحمود، أحد عمالقة التلفزيون السعودي في فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.
وحسب صحيفة "سبق" المحلية، سيتم الصلاة على الجنازة غدا الأحد بعد صلاة العصر بمقبرة شمال الرياض.
ونعى الوسط الإعلامي السعودي فهد الحمود، نظير ما قدمه خلال مسيرته في التلفزيون السعودي.
الحمدلله على قضاء الله وقدره— عبدالرحمن الهزاع (@AALHAZZAA) January 16, 2021
توفي اليوم زميلنا ورفيق دربي المذيع
فهد بن ناصر الحمود
اسكنه الله فسيح جناته
ورفع منزلته في الجنة مع النبيين والصالحين
والصلاة عليه غدا الأحد بعد صلاة العصر في مقبرة الشمال إن شاء الله تعالى
العزاء في المقبرة فقط pic.twitter.com/qYFfalcE7M
وفاة مذيع التلفزيون السعودي سابقاً فهد ناصر الحمود.— قناة ابـو حسن (@Mbm20007) January 16, 2021
رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جناته
وألهم ذويه الصبر والسلوان
#فهد_الحمود_في_ذمة_اللهpic.twitter.com/AHt5dZ7TkF
والحمود خريج كلية الآداب في جامعة الملك سعود قسم اللغة العربية وقضى 33 عاما من عمره في العمل الإعلامي الرسمي السعودي، تنوع بين نشرات الأخبار والبرامج التلفزيونية.
🔴— اخبار الاولين (@azoz_80m) January 16, 2021
انتقل إلى رحمه الله تعالى اليوم السبت
المذيع السعودي #فهد_الحمود_في_ذمة_الله
مذيع القناة الاولى بالتلفزيون السعودي
رحمه الله فهد الحمود واسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/2tFmau8QtI
المصدر: "سبق"