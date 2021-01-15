الأمم المتحدة: إدراج واشنطن للحوثيين على قائمة العقوبات قد يعرقل منع تسرب نفط صافر قبالة اليمن

يساور الأمم المتحدة قلق من خطة واشنطن إدراج الحوثيين على القائمة السوداء، باعتبار أن ذلك قد يعرقل جهود منع تسرب 1.1 مليون برميل من النفط الخام من ناقلة صافر المتهالكة قبالة اليمن.

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وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الجمعة، "إن العمل مستمر للإعداد لتقييم وضع ناقلة صافر وأن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح من العمل بشكل عام".

وأضاف: "إلا أنه ينبغي لنا أن ننظر في التأثير المحتمل لخطوة الولايات المتحدة على مهمة صافر.. هناك تساؤلات تدور حول الخطر القانوني المحتمل على من سيشاركون في المهمة، وهو ما نتطلع جميعا لتجنبه بالطبع".

وترسو ناقلة صافر قبالة سواحل ميناء رأس عيسى منذ أكثر من 5 سنوات، ويحذر مسؤولو الأمم المتحدة من أنه قد يتسرب منها أربعة أضعاف النفط الذي تسرب في كارثة ناقلة "إكسون فالديز" عام 1989 قبالة سواحل ألاسكا.

ومنح الحوثيون في نوفمبر 2020 موافقة طال انتظارها لزيارة لتقييم وضع الناقلة، ويسعى فريق تابع للأمم المتحدة للتوجه إلى الناقلة في أوائل شهر فيفري.

المصدر: رويترز