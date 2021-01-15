واشنطن تدرج قياديين في تنظيم "حركة سواعد مصر" على قائمة الإرهاب

أعلنت الولايات المتحدة عن تشديد العقوبات على تنظيم "حركة سواعد مصر" أو "حسم"، وإدراج اثنين من قيادييها على قائمة الإرهاب.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها يوم الخميس، إنها أدرجت يحيى السيد إبراهيم موسى وعلاء علي محمد السماحي على قائمة الإرهاب على اعتبارهما قياديين لتنظيم "حسم".

وقالت إنها "شددت العقوبات ضد حركة سواعد مصر المعروفة أيضا كتنظيم "حسم" من خلال تصنيفها "تنظيما إرهابيا أجنبيا" تحت المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية".

وأشارت إلى أن التنظيم كان مدرجا على "قائمة الإرهاب العالمي الخاصة" في الولايات المتحدة منذ يناير 2018.

ولفتت إلى أن تلك الإجراءات تهدف إلى حرمان "حسم" وقيادتها من الموارد لتدبير وتنفيذ هجمات إرهابية.

المصدر: RT