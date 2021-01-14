المغرب.. نواب "الأحرار" يؤيدون عطلة رأس السنة الأمازيغية

طالب نواب "حزب التجمع الوطني للأحرار" بالبرلمان المغربي بترسيم يوم 13 يناير من كل سنة عيدا رسميا وعطلة احتفالا برأس السنة الأمازيغية.

وأفاد موقع صحيفة "هسبريس" المغربية بأن المقترح الذي يحمل توقيع كل من البرلمانيين مصطفى بايتاس ومصطفى مشارك عن فريق "التجمع الدستوري"، دعا إلى أن "يتم الاحتفال بمناسبة فاتح السنة الأمازيغية وفق الضوابط التي يكفلها الدستور، في احترام تام لثوابت المملكة ومقدساتها"، داعيا إلى اعتبار 13 يناير من كل سنة عطلة رسمية لمدة يوم واحد.

وعبرت الهيئات الأمازيغية عن أملها أن تكون سنة 2971 الموافقة لسنة 2021، "سنة الإقرار بالتقويم الأمازيغي وبفاتح السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة"، حسب ما جاء في رسالة وجهتها إلى الديوان الملكي الجامعة الصيفية، ومنظمة تماينوت، وكونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب، وكونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال.

المصدر: موقع صحيفة "هسبريس" المغربية