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القاهرة تخطر المصريين بضرورة الحصول المسبق على تأشيرة إثيوبيا قبل السفر إليها

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القاهرة تخطر المصريين بضرورة الحصول المسبق على تأشيرة إثيوبيا قبل السفر إليها
Reuters
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أخطرت سفارة مصر في أديس أبابا المصريين القادمين لإثيوبيا بضرورة الحصول المسبق على التأشيرة الإثيوبية، وقبل السفر إلى إثيوبيا.

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وطالبت السفارة المصريين عدم الانتظار للحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول إلى مطار أديس أبابا، ونبهت المصريين القادمين للعمل في إثيوبيا بضرورة حصولهم على تأشيرة العمل المناسبة مسبقا، مع تقديم عقد العمل أو دعوة من جهة العمل الإثيوبية.

وأوضحت أنه بالنسبة للمواطنين المصريين القادمين لإثيوبيا للعمل في مفوضية الاتحاد الإفريقي، يجب عليهم التواصل مسبقا مع مفوضية الاتحاد الإفريقي للتأكيد على قيام المفوضية بالتنسيق مع السلطات الإثيوبية، لحصولهم على تأشيرة الدخول المناسبة للغرض من الزيارة قبل السفر.

المصدر: اليوم السابع

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