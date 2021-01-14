وزير الخارجية اليمني يبحث مع السفير الروسي هجوم مطار عدن

بحث وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك عبر تقنية الاتصال المرئي مع سفير روسيا لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، موقف المجتمع الدولي من استهداف الحوثيين مطار عدن.

وأكد بن مبارك للسفير الروسي أن "نتائج التحقيقات التي توصلت لها اللجنة المكلفة بالتحقيق في جريمة استهداف مطار عدن الدولي اثناء وصول الحكومة، اثبتت بشكل قاطع أن مليشيا الحوثي الإرهابية هي من نفذت ذلك الهجوم".

وأشار إلى أن "هذا الهجوم يستدعي اتخاذ موقف جاد وحازم من قبل مجلس الأمن الدولي وإدانة الجناة وتحميلهم تبعات ما ترتب على ذلك الاستهداف الجبان لمطار مدني المكتض بالمسافرين والمستقبلين من ازهاق للأرواح وسفك الدماء دون أي مراعاة للأخلاق والقيم والمبادئ الإنسانية".

وعبر بن مبارك عن ثقته "بأن موقف الأصدقاء الروس سيكون موحدا مع بقية أعضاء مجلس الأمن في رفض وإدانة ذلك العمل الإرهابي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعاقبة مرتكبيه".

من جانبه، أكد السفير الروسي على "عمق العلاقات اليمنية الروسية وروابط الصداقة التي تجمع الشعبين اليمني والروسي"، مجددا تأكيده على دعم روسيا "لأمن واستقرار ووحدة اليمن".

المصدر: "سبأ"