الكويت تطالب لندن بتسليمها متهمين بالاختلاس

ذكرت صحيفة "القبس" أن السلطات الكويتية بصدد مطالبة لندن بتسليم الكويت متهمين في قضية مكتب لندن الصحي وتعميم أسمائهم عبر الإنتربول.

وأكدت أن "من ضمن الأمور التي تجري دراستها، عدم انتظار صدور حكم التمييز، بل المطالبة بتجميد أرصدة وحسابات المتهمين البنكية في الخارج، تمهيدا لاسترداد هذه الأموال، كما تم في قضايا أخرى مماثلة بالتهم ذاتها".

وأشارت المصادر إلى أنه ستوضع أسماء المتهمين في حال طلبهم رسميا، بالنشرة الحمراء للمجرمين، وذلك حتى لا يتمكنوا من الانتقال إلى دول أخرى ويتم ضبطهم عبر المنافذ الدولية.

وكشفت تحقيقات مشتركة بين الشرطة البريطانية ووزارة الخارجية والسفارة الكويتية، عن اختلاسات قام بها 4 محاسبين يحملون جنسيات أوروبية، ويعملون في مكتب الكويت الصحي بلندن.

وقدرت التحقيقات حجم الاختلاسات بنحو 13 مليون جنيه إسترليني (نحو 5 ملايين دينار كويتي)، حسبما أشار مصدر دبلوماسي مطلع لصحيفة "الراي" الكويتية.

وبدأ المحاسبون الأربعة سلسلة الاختلاسات منذ عام 2009، بالتعاون مع مجموعة أطباء في عدد من المستشفيات البريطانية، يصل عددهم إلى نحو 20 طبيبا.

المصدر: "القبس"