مهمة بناء السد العالي.. وأسرار عملية إنقاذ معبد أبو سنبل

تطلب بناء السد العالي في جنوب مصر نقل معبد أبو سنبل للمحافظة على سلامة هذا الصرح التاريخي الفريد، المهمة الصعبة التي أنجزت في عملية هندسية وفنية ضخمة ومعقدة.

وبمناسبة حلول الذكرى الخمسين لافتتاح السد العالي، المشروع المائي العملاق بأيد مصرية وبمساعدة الخبراء السوفيت، نستذكر مشروع نقل معبد رمسيس الثاني في أبو سنبل من مكانه لحمايته من خطر الغرق.

Gettyimages.ru REITZ/ULLSTEIN BILD

بنى المصريون القدماء على جبل في أبوسمبل، قبل أكثر من 3000 عام، معبدين كرسا للفرعون رمسيس الثاني، الأعظم في التاريخ المصري القديم، وزوجته الملكة نفرتاري.

الدولة المصرية بعد سنوات قصيرة من ثورة يوليو 1952، بدأت في الاستعداد لبناء السد العالي بالقرب من أسوان، وذلك للحد من أخطار الفيضانات السنوية المفاجئة ولتزويد البلاد بالكهرباء، وتبين أن معبد أبو سبل وفق مشروع السد سيكون عرضة لأن تغمره المياه ما تطلب نقله من مكانه.

Gettyimages.ru REITZ/ULLSTEIN BILD

وأدركت القاهرة في ذلك الوقت أنها أمام مهمة صعبة للغاية فكان أن لجأت إلى "اليونسكو" في عام 1959، وبدأت أكبر عملية هندسية وأثرية متعددة الجنسيات لإنقاد معبد أبوسنبل.

وتطلبت الخطة أن ينقل المعبد الضخم بتماثيله هائلة الحجم إلى مسافة 65 مترا بعيدا عن النهر، وإلى 200 متر إلى الجانب، وأن يعاد تركيبه على تلة صناعية.

وبدأ العمل في هذا المشروع الخيالي في عام 1964، واستخدمت في هذه العملية الفنية والهندسية مجموعة متنوعة من الأدزوات تراوحت بين المناشير اليدوية إلى الرافعات العملاقة والجرافات.

Gettyimages.ru REITZ/ULLSTEIN BILD

وقام الخبراء بتقطيع تماثيل المعبد الضخمة إلى كتل يبلغ وزنها 20 طنا، ونقلت إلى الموقع الجديد وجرت عملية إعادة تجميعها وتركيبها، بدقة متناهية، بتفاوض ضئيل قدره +- 5 مم.

وتوجت عملية نقل معبد أبوسنبل الفريدة بالمحافظة على الاتجاه الأصلي وفق ما كان عليه المعبد في الموقع الأصلي، فيما أنجزت عملية النقل في عام 1068 وكلفت 40 مليون دولار.

ومع كل ذلك، لم يتوقف العمل بهذا الشأن حتى عام 1980، حيث جرى نقل 22 نصبا ومجمعا بمساعدة 40 بعثة فنية من مختلف قارات العالم.

Gettyimages.ru REITZ/ULLSTEIN BILD

ومنذ ذلك التاريخ، تسير مياه النيل، واهبة الحياة لمصر، وادعة تنشر الخضرة والنماء على الضفاف، ويطل رمسيس الثاني وزوجته نفرتاري في مظهر مهيب، يشهد من ضفة النهر الخالد على عظمة الحضارة المصرية، وقدرة إنسان هذه الأرض على صنع المعجزات.

المصدر:RT