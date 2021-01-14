وزير الري المصري يصل الخرطوم لبحث ملف سد النهضة

وصل وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إلى العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الخميس، لإجراء مباحثات ثنائية بشأن سد النهضة، حسبما ذكرت مواقع إخبارية سودانية.

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وتأتي هذه الزيارة بعدما أعلنت جنوب إفريقيا الأحد الماضي، فشل المباحثات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن سد النهضة.

وترعى جنوب إفريقيا مفاوضات سد النهضة منذ منتصف العام الماضي، بصفتها رئيسة الاتحاد الإفريقي، وينتظر أن تسلم الكونغو الديمقراطية، رئاسة الاتحاد بدءا من فبراير المقبل.

وتتزامن هذه الزيارة مع وصول عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي، اليوم الخميس إلى القاهرة، في زيارة تستغرق يوما واحدا، لبحث مسار العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات.

المصدر: وسائل إعلام سودانية