لافروف: مخرجات قمة العلا ستسهم في تهيئة الظروف الملائمة لوضع منظومة أمن جماعي في الخليج
يعقد وزيرا خارجية روسيا سيرغي لافروف والسعودية الأمير فيصل بن فرحان مؤتمرا صحفيا مشتركا في العاصمة موسكو، عقب أول لقاء شخصي بينهما.
- لافروف: التعاون بين روسيا والسعودية يسهم في استقرار أسواق الطاقة
- لافروف: نرحب بالجهود الرامية لإطلاق حوار بناء مع الحوثيين في اليمن وهناك أطراف تسعى لتقويضها
- بن فرحان: الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وروسيا أساس مهم لدعم الاستقرار العالمي
- بن فرحان: بحثنا مع لافروف الوضع في الخليج وسلوك إيران المزعزع للاستقرار
- بن فرحان: يجب إزاحة التدخلات الإيرانية التي تعطل جهود إنهاء النزاع في سوريا
- لافروف: آمل ألا تتضرر العملية السياسية في اليمن جراء إدراج واشنطن الحوثيين على قائمة الإرهاب لكن هناك بعض المخاوف الأممية بهذا الشأن
يتبع..