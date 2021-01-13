السعودية تحذر مواطنيها من السفر إلى عدد من الدول "دون إذن مسبق"

حذرت وزارة الداخلية السعودية المواطنين من السفر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية.

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وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية "بأنه إلحاقا للبيان الصادر بتاريخ 8 يناير 2021، بشأن السماح بالسفر خارج المملكة والقدوم إليها ابتداء من تاريخ 31 / 3 / 2021، وحرصا من الدولة على سلامة وأمن المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج عند حلول موعد السماح بالسفر المشار إليه، وفي ظل الظروف الأمنية وحالات عدم الاستقرار السائدة في عدد من الدول، واستمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد 19) وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فقد حذرت وزارة الداخلية المواطنين من السفر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية".

وحددت الداخلية في بيانها قائمة الدول الممنوع زيارتها ومنها "ليبيا ، سوريا ، لبنان ، اليمن ، إيران ، تركيا، أرمينيا ، الصومال ، الكونغو الديمقراطية ، أفغانستان ، فنزويلا، روسيا البيضاء، وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها".

كما دعت الوزارة المواطنين الموجودين، أو الذين قد يوجدون في هذه الدول مستقبلا، إلى المبادرة بالتسجيل بشكل عاجل لدى سفارات المملكة هناك.

وأهابت الوزارة بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح بها بتوخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشارا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أياً كانت وجهتهم.

المصدر: "واس"