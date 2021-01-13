أمير سعودي يعلق على فيديو قديم متداول لوزير الخارجية الأسبق سعود الفيصل يعارض فيه الحرب على العراق

قال الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود إن "المملكة ورغم خلافاتها مع الرئيس العراقي السابق صدام حسين وقفت ضد الحرب على العراق لأنها تبحث عن استقرار المنطقة".

وأضاف الأمير السعودي في تغريدة على تويتر تعليقا على مقطع فيديو قديم لوزير الخارجية السعودي السابق سعود الفيصل تحدث فيه حول تنبؤاته بشأن الدخول الأمريكي إلى العراق وما سينتج عنه: "مقطع قديم قبل حرب العراق لحكيم السياسة الأمير سعود الفيصل رحمه الله, تحدث فيه عن مآلات الحرب في العراق وكل ما تحدث فيه حدث على أرض الواقع, وهذا يعكس أن السعودية تدرك تحليل الأوضاع ورغم خلافاتها مع صدام لكنها وقفت ضد الحرب لأنها تبحث عن استقرار المنطقة".

مقطع قديم قبل حرب العراق لحكيم السياسة الأمير سعود الفيصل رحمه الله, تحدث فيه عن مآلات الحرب في العراق وكل ما تحدث فيه حدث على أرض الواقع, وهذا يعكس أن #السعودية تدرك تحليل الأوضاع ورغم خلافاتها مع صدام لكنها وقفت ضد الحرب لأنها تبحث عن استقرار المنطقة



ترجمة المبدع @TS_Observe pic.twitter.com/jDkmUu3Tmq — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) January 13, 2021

وتداول عدد من المغردين مقطع فيديو من حوار قديم لوزير الخارجية السعودي السابق، سعود الفيصل، قال فيه الفيصل إنه "في حال كان هدف الغزو الأمريكي للعراق إسقاط نظام صدام حسين فإنه سيحل مشكلة لكنه سيخلق 5 مشاكل أخرى".

وأضاف وزير الخارجية السعودي السابق "أن دخول القوات الأمريكية إلى العراق سيخلق حالة من الفوضى لا يمكن السيطرة عليها".

وحذر الفيصل من أن "العراق يعاني من مشكلات طائفية وعرقية وضعته على شفير الهاوية لسنوات، مشيرا إلى أن نظام صدام حسين عرض من أعراض هذه المشكلات وليس سببا لها".

اتهام السعودية بأنها كانت أحد المشاركين في اجتياح #العراق عام 2003 عارٍ من الصحة تماماً

موقف #السعودية كان واضحاً وجلياً وهو الرفض التام لاحتلال العراق

وهذا ما يؤكده كلام الراحل الأمير سعود الفيصل في تلك الفترة@TS_Observer الفديو من ترجمة المبدع pic.twitter.com/pk35WnyUla — نور على الدرب (@Noor3laALdrb1) January 13, 2021

المصدر: تويتر+"سي إن إن"