فرنسا تستعيد مجموعة أطفال من شمال شرقي سوريا

أعلنت حكومة باريس عن استعادة سبعة أطفال فرنسيين، اليوم الأربعاء، من منطقة شمال شرقي سوريا، بموافقة السلطات المحلية في تلك المنطقة.

وذكرت الخارجية الفرنسية في بيان لها أن هؤلاء القاصرين لدى عودتهم إلى وطنهم سلموا إلى السلطات القضائية ويخضعون الآن لرعاية موظفي الخدمات الاجتماعية.

#Syria



France proceeded with the return today, Wednesday 13 January, of seven young French minors who were in north-east Syria.



Read our communiqué 👉 https://t.co/xyg8lHINMEpic.twitter.com/3v4dJ6X2A6 — France Diplomacy🇫🇷 (@francediplo_EN) January 13, 2021

وشكرت فرنسا المسؤولين المحليين في شمال شرقي سوريا على التنسيق والتعاون في عملية استعادة هؤلاء الأطفال، دون تقديم المزيد من التفاصيل عنهم.

ومن المرجح أن هؤلاء الأطفال كانوا من الأطفال الذين خرجوا مع ذويهم المتطرفين الذين توجهوا إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش".

المصدر: RT