مصر تعيد مواطنا من السعودية بسبب فيديو على الإنترنت

أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية إعادة مواطن مصري من السعودية بعد انتشار فيديو له يتضرر فيه من نومه على أرصفة الطرق لعدم قدرته على العودة إلى مصر.

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وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة المصرية، إن وزير القوي العاملة محمد سعفان وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصول ذلك المواطن المصري على تأشيرة خروج نهائي من السعودية، واستخراج وثيقة سفر له، مع حجز تذكرة طيران له للعودة إلى القاهرة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالي، أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، كشف فيه عن قيام الملحق العمالي كريم أبو السعود بالتوجه إلى مكان المواطن المذكور خلال 24 ساعة من نشر الفيديو، وتم نقله إلى مقر إقامة في فندق بالرياض، متحملا تكاليف إقامته على نفقته الشخصية، وذلك لحين الإنتهاء من إجراءات الخروج النهائي وعودته إلى أرض الوطن.

ولفت أحمد رجائي إلي أن مكتب التمثيل العمالي نجح في الحصول على تأشيرة خروج نهائي للمواطن، فضلا عن استخراج وثيقة سفر وحجز تذكرة طيران على طائرة مصر للطيران للمغادرة اليوم 13 يناير.

المصدر: اليوم السابع