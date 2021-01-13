اللحظات الأولى للقصف الذي طال منطقة "البوكمال" السورية (فيديو)

أظهر مقطع فيديو صوّر الليلة الماضية، اللحظات الأولى للقصف الذي طال منطقة "البوكمال" السورية من قبل طيران إسرائيلي، وفقاً للجيش السوري.

وفي وقت سابق من الليلة الماضية، أفادت مصادر RT بسماع دوي انفجارات على الحدود العراقية السورية، ورجحت أن تكون ناجمة عن ضربات وجهت لفصائل عراقية مسلحة.

وبعد ساعات أعلن الجيش السوري، أن القوات الإسرائيلية شنت عدوانا على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال بشرق سوريا.

وسبق أن نفذت إسرائيل مئات الغارات خلال السنوات الأخيرة على أراضي سوريا بحجة أنها تستهدف قوات موالية لإيران.

المصدر: RT