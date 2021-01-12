عدد نفوس العراق يتجاوز حاجز الـ40 مليون نسمة

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الثلاثاء، أن عدد سكان البلاد لعام 2020، بلغ 40 مليوناً و150 ألف نسمة، فيما أظهرت الاحصائية تقارب نسبة الذكور والإناث.

وذكر بيان للوزارة، أن "تحديد عدد سكان العراق جاء بناء على التقديرات السكانية التي يعدها الجهاز المركزي للإحصاء، وفقاً للمعايير الاحصائية العالمية، حيث بلغت نسبة النمو السنوية للسكان في العام 2020 2.6%".

وأضاف، أن "عدد سكان العراق لعام 2020، بلغ 40 مليوناً و150 ألف نسمة، 50.5% من الذكور، و49.5% من الإناث".

وأشار إلى أن "فئة الناشطين اقتصادياً، هم السكان في سن العمل من 15ـ 64 سنة، وكانت هي النسبة الأعلى بين الفئات العمرية، إذ بلغت 56.5% من مجموع السكان، تلتها فئة صغار السن بعمر صفر-14 سنة، التي شكلت 40.4%من مجموع سكان العراق".

وتابع، أن "نسبة كبار السن 65 سنة فما فوق، كانت هي الأقل بين الفئات العمرية، إذ سجلت مانسبته 3.1%".

المصدر: RT