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غريفيث: التزام السعودية بتسوية سياسية في اليمن أمر بالغ الأهمية

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غريفيث: التزام السعودية بتسوية سياسية في اليمن أمر بالغ الأهمية
Reuters
مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث
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قال المبعوث الخاص الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إن التزام السعودية بشأن تسوية سياسية في اليمن أمر بالغ الأهمية.

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وجاء ذلك في تغريدة لغريفيث على حسابه  في "تويتر" عقب لقاء عقده مساء الاثنين في السعودية، مع نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان.

وأضاف غريفيث أنه "ناقش في لقائه مع خالد بن سلمان سبل تجاوز العقبات التي تواجه آفاق السلام في ‎اليمن".

وتابع أن "التزام السعودية والمنطقة بشأن تسوية سياسية شاملة عن طريق التفاوض بقيادة يمنية، أمر بالغ الأهمية لإنهاء النزاع بشكل شامل ومستدام".

وأمس الاثنين، قال نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، في تغريدة "‏استقبلت المبعوث الأممي إلى اليمن، غريفيث، وبحثنا خلال اللقاء المستجدات في الشأن اليمني وجهود المملكة الإنسانية".

وأكد بن سلمان لغريفيث، حرص السعودية على التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

المصدر: RT

 

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