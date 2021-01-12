غريفيث: التزام السعودية بتسوية سياسية في اليمن أمر بالغ الأهمية

قال المبعوث الخاص الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إن التزام السعودية بشأن تسوية سياسية في اليمن أمر بالغ الأهمية.

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وجاء ذلك في تغريدة لغريفيث على حسابه في "تويتر" عقب لقاء عقده مساء الاثنين في السعودية، مع نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان.

وأضاف غريفيث أنه "ناقش في لقائه مع خالد بن سلمان سبل تجاوز العقبات التي تواجه آفاق السلام في ‎اليمن".

وتابع أن "التزام السعودية والمنطقة بشأن تسوية سياسية شاملة عن طريق التفاوض بقيادة يمنية، أمر بالغ الأهمية لإنهاء النزاع بشكل شامل ومستدام".

غريفيث: في اجتماعي مع نائب وزير الدفاع @kbsalsaud ناقشنا سبل تجاوز العقبات التي تواجه آفاق السلام في #اليمن. إنّ التزام #المملكةالعربيةالسعودية والمنطقة بشأن تسوية سياسية شاملة عن طريق التفاوض بقيادة يمنية أمر بالغ الأهمية لإنهاء النزاع بشكل شامل ومستدام. https://t.co/UHxdeTzmLE — @OSE_Yemen (@OSE_Yemen) January 12, 2021

وأمس الاثنين، قال نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، في تغريدة "‏استقبلت المبعوث الأممي إلى اليمن، غريفيث، وبحثنا خلال اللقاء المستجدات في الشأن اليمني وجهود المملكة الإنسانية".

وأكد بن سلمان لغريفيث، حرص السعودية على التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

المصدر: RT