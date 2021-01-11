الإمارات ترحب بقرار إدارة ترامب تصنيف الحوثيين تنظيما إرهابيا

رحبت الإمارات بقرار إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تصنيف جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية تنظيميا إرهابيا، متهمة الحوثيين بإشعال الفوضى في اليمن بـ"انقلابهم" على الدولة.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الاثنين: "نرحب بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب".

وأضاف قرقاش: "انقلاب المليشيا الحوثية على الدولة ومؤسساتها وعلى المجتمع اليمني ونسيجه الاجتماعي والمدني أشعل شرارة العنف والفوضى وأدى إلى التدهور المأساوي للوضع الإنساني في اليمن الشقيق".

نرحب بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب، انقلاب المليشيا الحوثية على الدولة ومؤسساتها وعلى المجتمع اليمني ونسيجه الاجتماعي والمدني أشعل شرارة العنف والفوضى وادى الى التدهور المآساوي للوضع الانساني في اليمن الشقيق. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 11, 2021

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وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في وقت سابق من الاثنين، أنه ينوي إبلاغ الكونغرس بتصنيف جماعة "أنصار الله" تنظيما إرهابيا مع وضع قادتها الأبرز، عبد الملك الحوثي، وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحاكم، في قائمة الإرهاب.

ولقي هذا الإعلان ترحيبا واسعا من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وكذلك السعودية، التي تقود التحاف العربي ضد الحوثيين حيث تشكل الإمارات ثاني أكبر قوته.

المصدر: RT