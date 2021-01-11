سلطان عمان يصدر مرسومين جديدين حول السلطة وانتقالها في البلاد

أصدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، مرسومين قضى الأول بـ "إصدار النظام الأساسي للدولة"، وقضى الثاني بـ "إصدار قانون مجلس عُمان".

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، يأتي إصدار السلطان هيثم بن طارق المرسومين رقم 6 ورقم 7 لعام 2021 تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة القادمة، وانسجاما مع رؤية عمان2040.

وأهم ما ورد في المرسوم رقم 6 لعام 2021 القاضي بإصدار نظام أساسي جديد للدولة، بوضع آلية محددة، ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة.

وأهم ما ورد في المرسوم رقم 6 لعام 2021 القاضي بإصدار نظام أساسي جديد للدولة الآتي: وضع آلية محددة، ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في #السلطنة ووضع آلية #تعيين_ولي_العهد، وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) January 11, 2021

والتي من أهمها: إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة، وكذلك اقتراح مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، إضافة إلى أدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) January 11, 2021

وتضمن المرسوم السلطاني رقم 7 لعام 2021، اختصاصات مجلس عُمان، وشروط العضوية، وجميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.

كما صدر قانون مجلس عمان اليوم بالمرسوم السلطاني رقم 7 لعام 2021، ويتضمن هذا القانون اختصاصات #مجلس_عُمان، وشروط العضوية، وجميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) January 11, 2021

المصدر: وكالة الأنباء العمانية+RT