رئيس البعثة الأممية في الحديدة يناقش مع الحوثيين دعم تنفيذ وقف إطلاق النار

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، أن رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الفريق أبهيجيت غوها، ناقش يوم الأحد، مع ممثلين عن جماعة الحوثي، دعم تنفيذ وقف إطلاق النار.

وفق بيان للبعثة، قال الفريق غوها خلال اجتماعه مع رئيس فريق جماعة "أنصار الله" الحوثية في لجنة التنسيق، علي الموشكي، إن "حماية المدنيين ذات أهمية قصوى ويتعين أن تأخذ جميع الخطوات المتخذة لتنفيذ اتفاق الحديدة ذلك كمفهومٍ إرشادي"​​​.

وأضاف: "إذا تسنى لنا الوصول الأفضل إلى المواقع العسكرية، فسنكون قادرين على دعم تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل أفضل والذي سيؤدي بدوره إلى الحد من العنف والتأثير على المدنيين".

وأكد رئيس البعثة الأممية "ضرورة منح حق الوصول إلى المواقع التي وقعت فيها خسائر مدنية أو أضرار في البنية التحتية المدنية".

وتطرق غوها إلى "مسألة وجود بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في جانب الحديدة الآخر حيث توجد الحكومة اليمنية"، في إشارة إلى اشتراط الحكومة اليمنية نقل مقر البعثة من مناطق سيطرة "أنصار الله" إلى منطقة محايدة في الحديدة، لاستئناف مشاركتها في لجنة تنسيق إعادة الانتشار.

من جهته، اقترح رئيس فريق "أنصار الله" في لجنة التنسيق "إنشاء منطقة منزوعة السلاح لدعم هذا الطلب".

وتوصلت الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيون في جولة مفاوضات السلام في السويد، أواخر ديسمبر 2018، إلى اتفاق بشأن الحديدة، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها ووقف إطلاق النار.

المصدر: وكالات