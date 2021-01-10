الرئاسة الجزائرية: تبون يغادر إلى ألمانيا للعلاج من مضاعفات كورونا

أفادت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، بأن الرئيس عبد المجيد تبون توجه إلى ألمانيا لعلاج مضاعفات في قدمه إثر إصابته سابقا بـ"كوفيد -19".

وأوضح بيان الرئاسة أن "علاج المضاعفات كان مخططا له قبل عودة السيد الرئيس من ألمانيا، لكن التزاماته داخل الوطن حالت دون ذلك"، مضيفا أن "إصابة السيد الرئيس في قدمه ليست حالة مستعجلة."

وأشار البيان إلى أن "كبار المسؤولين في الدولة ودعوا الرئيس بالقاعدة الجوية ببوفاريك".

وكانت صحيفة "الخبر" الجزائرية نقلت عن مصدر مطلع، أمس السبت، أن تبون سيعود إلى ألمانيا لمتابعة العلاج أو "إجراء عملية جراحية طفيفة على مستوى الرجل إن استدعى الأمر ذلك".

🔴توجه قبل قليل رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون إلى ألمانيا لعلاج مضاعفات في قدمه إثر إصابته سابقا بكوفيد... Publiée par ‎رئاسة الجمهورية الجزائرية‎ sur Dimanche 10 janvier 2021

المصدر: RT