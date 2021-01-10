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معدل التضخم في مصر ينخفض إلى 5,1% في 2020

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معدل التضخم في مصر ينخفض إلى 5,1% في 2020
Reuters
في ضاحية "المعادي" بالعاصمة المصرية القاهرة.
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قال الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة العامة في مصرإن معدل التضخم في البلاد شهد خلال العام 2020 تراجعا إلى مستوى 5,1% مقارنة بالعام 2019 عندما بلغ خلاله 6,8%.

فيما سجل معدل التضخم الشهري الخاص بديسمبر الماضي تدنيا بنسبة 5% مقارنة بشهر نوفمبر.

واعتبرت الهيئة الإحصائية المصرية معدل التضخم المسجل خلال العام 2020 الأدنى منذ سنوات، وأنه تحقق بسبب انخفاض أسعار مواد غذائية، كالألبان والأسماك والخضروات واللحوم، وأيضا الملابس الجاهزة.

المصدر: وكالة "سبوتنيك" / صحيفة "الاقتصادية"

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