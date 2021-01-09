المغرب يسجل تراجعا في إصابات ووفيات فيروس كورونا اليومية

سجلت وزارة الصحة المغربية، يوم السبت، 1416 إصابة و24 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في تراجع لكلا المؤشرين.

وأفادت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1416، لتصل إلى مستوى 451637 حالة منذ رصد التفشي في 2 مارس الماضي، بينها 20387 تعتبر نشطة.

وتشير هذه الحصيلة إلى تراجع مستمر في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد بعد أن بلغ يوم 6 يناير 1642 حالة، وفي 7 يناير 1597، وفي 8 يناير 1543.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 24 وفاة جديدة جراء المرض خلال اليوم الماضي، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 7709 بنسبة فتك عند مستوى 1.7%.

وشهد مؤشر الوفيات جراء عدوى فيروس كورونا في المملكة كذلك انخفاضا تدريجيا حيث سبق أن بلغ يوم 6 يناير 37 حالة، وفي 7 يناير 27، وفي 8 يناير 40.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 1469 حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة إلى مستوى 423541 بمعدل تعاف بلغ 93.8%.

المصدر: "وكالة أنباء المغرب العربي" + وكالات