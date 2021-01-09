 
مباشر

لبنان..20 وفاة و5414 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

لبنان..20 وفاة و5414 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
الاغلاق العام في لبنان جراء فيروس كورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/piw7

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 20 وفاة و5414 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 1590، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 215553.

ويسجل لبنان أرقاما يومية قياسية بعدد إصابات جديدة بكورونا تتجاوز 5000 حالة، فيما قالت الجهات الطبية والصحية إن أكثر من 95 % من أسرة العناية الفائقة أصبحت مشغولة.

يأتي هذا مع تحذيرات من تكرر السيناريو الإيطالي بالبلاد قبل وصول اللقاح الشهر المقبل.

إقرأ المزيد
أرقام قياسية بإصابات كورونا في لبنان
أرقام قياسية بإصابات كورونا في لبنان

المصدر: RT + "الوكالة الوطنية للإعلام"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا