لبنان..20 وفاة و5414 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 20 وفاة و5414 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 1590، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 215553.

ويسجل لبنان أرقاما يومية قياسية بعدد إصابات جديدة بكورونا تتجاوز 5000 حالة، فيما قالت الجهات الطبية والصحية إن أكثر من 95 % من أسرة العناية الفائقة أصبحت مشغولة.

يأتي هذا مع تحذيرات من تكرر السيناريو الإيطالي بالبلاد قبل وصول اللقاح الشهر المقبل.

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المصدر: RT + "الوكالة الوطنية للإعلام"