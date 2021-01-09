توضيح بخصوص إجراءات الخروج والدخول من وإلى قطر عبر منفذ أبو سمرة الحدودي

وضح مكتب الاتصال الحكومي في دولة قطر إجراءات الخروج والدخول من وإلى قطر عبر منفذ أبو سمرة القطري الحدودي مع المملكة العربية السعودية.

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وفقا لإجراءات فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية بين قطر والسعودية، تقرر تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية على جميع القادمين عبر منفذ أبو سمرة الحدودي، اعتبارا من اليوم السبت، وذلك وفقا لما يلي:

‏‎يلزم جميع القادمين إلى قطر عبر منفذ أبو سمرة بإجراء فحص الكشف عن كورونا، والحصول على شهادة الخلو من الفيروس قبل السفر بمدة لا تزيد عن 72 ساعة.

‏‎سيخضع جميع القادمين لحجر فندقي لمدة أسبوع، على أن يتم حجز الإقامة بالفندق عبر الموقع الالكتروني "اكتشف قطر" قبل الوصول إلى قطر، كما يجب على المسافرين من قطر عبر منفذ أبو سمرة الحدودي إجراء حجز لحجر فندقي بتاريخ العودة قبل مغادرتهم للبلاد.

‏‎وعلى جميع القادمين إلى قطر التوقيع على تعهد رسمي بالالتزام بالحجر الفندقي، مع اتباع سياسة وشروط الحجر الصحي، إضافة إلى تحميل تطبيق "احتراز" المعني بتتبع السلاسل الانتقالية لفيروس كورونا.

المصدر: قنا