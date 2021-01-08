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أمير قطر يستقبل وزير الخزانة الأمريكي

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أمير قطر يستقبل وزير الخزانة الأمريكي
الشرق القطرية
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بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مع ستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكي، علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية.

وتم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين لاسيما في المجالات المالية والاقتصادية، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

إلى ذلك استقبل خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الوزير منوشن.

وجرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون الإستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

هذا وقد تم التوقيع على مذكرة إنشاء اللجنة المشتركة لتسيير وإقامة المنتدى القطري الأمريكي للاقتصاد والاستثمار لعام 2021، بين وزارة المالية بدولة قطر ووزارة الخزانة الأمريكية.

المصدر: "الشرق" القطرية

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