السلطات التونسية تعلن القبض على قيادي بارز في "القاعدة"

أعلنت وزارة الداخلية التونسية يوم الخميس عن إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم "القاعدة".

وأكدت الوزارة في بيان لها أن الموقوف يعد "إرهابيا مصنفا خطيرا جدا محل عدة مناشير تفتيش"، موضحة أن الحديث يدور عن أحد قيادات "القاعدة" في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن الموقوف الذي لم يتم الكشف عن اسمه سبق له الاضطلاع بمهام قيادية ضمن التنظيم في إحدى بؤر التوتر، وله ارتباط بعناصر تنظيم "كتيبة عقبة بن نافع" المتحصنة بالفرار بالجبال التونسية.

وأكدت الوزارة أن اعتقال الإرهابي جاء بناء على "معلومات استعلامية مؤكدة ومتابعة فنية وميدانية عالية الدقة"، مضيفة أن التحقيقات أثبتت تنسيق الموقوف مع قيادات بارزة في "القاعدة" خارج البلاد وعناصر "كتيبة عقبة ابن نافع" داخلها بهدف التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية.

وذكرت الوزارة أن عناصر الأمن صادروا خلال العملية بندقية "كلاشنيكوف" وذخيرة حية، بالإضافة إلى كشف وتفكيك خلية دعم مادي ولوجستي للموقوف وإيقاف عناصرها.

المصدر: RT