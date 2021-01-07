الجزائر: ننتظر "الحياد" من واشنطن لإحراز تقدم في قضايا السلام

قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، يوم الخميس، إن بلاده تنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية "الحياد الذي تقتضيه التحديات الراهنة" لإحراز تقدم في قضايا السلام.

وجاء تصريح بوقدوم خلال استقباله مساعد كاتب الدولة الأميركي المكلف بالشرق الأوسط ديفيد شنكر يوم الخميس.

وأشار بيان الخارجية الجزائرية إلى أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، "خاصة الوضع السائد في الصحراء الغربية ومالي وليبيا، وكذا منطقة الساحل والشرق الأوسط".

وكان بوقدوم أكد في تغريدة أن اللقاء بين الجانبين "كان فرصة لإجراء تقييم شامل وصريح للعلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول طبيعة الدور المنتظر من الولايات المتحدة على الصعيدين الدولي والإقليمي في إطار الشرعية الدولية، لمواجهة التحديات الراهنة".

استقبلت اليوم السيد ديفيد شنكر، مساعد كاتب الدولة للشؤون الخارجية الأمريكي.كان اللقاء فرصة لإجراء تقييم شامل وصريح للعلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول طبيعة الدور المنتظر من الو.م.أ على الصعيدين الدولي والإقليمي في إطار الشرعية الدولية، لمواجهة التحديات الراهنة. pic.twitter.com/uzUZWGA8UX — Sabri Boukadoum | صبري بوقدوم (@Boukadoum_S) January 7, 2021

المصدر: "وكالة الأنباء الجزائرية" + RT