الأمم المتحدة ترحب بتبادل 35 محتجزا فى ليبيا
Reuters
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رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بتبادل 35 محتجزا برعاية اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في مدينة الشويرف، وذلك ضمن إجراءات بناء الثقة المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضافت أن هذا التبادل هو الثاني بين الطرفين، نتيجة الالتزام الثابت من جانب اللجنة العسكرية المشتركة بالمضي قدما في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.
ودعت البعثة الطرفين إلى الإسراع في استكمال المفاوضات الجارية لإعادة فتح الطريق الساحلي.
ناصر حاتم - القاهرة
المصدر: RT