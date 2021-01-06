الحوثيون يعلنون إسقاطهم طائرة تجسس تابعة لسلاح الجو السعودي

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) "إسقاط طائرة تجسس مقاتلة نوع karayel تابعة لسلاح الجو السعودي في منطقة المهاشمة التابعة لمحافظة الجوف اليمنية".

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع في تغريدة عبر "تويتر" إن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع karayel تابعة لسلاح الجو السعودي عصر اليوم الأربعاء في سماء منطقة المهاشمة بمحافظة الجوف".

تمكنت الدفاعات الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع( karayel ) تابعة لسلاح الجو السعودي عصر اليوم الأربعاء في سماء منطقة المهاشمه بمحافظة الجوف.

تم استهدافها بصاروخ مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية في الأجواء اليمنية.

والعملية موثقة بعدسة الإعلام الحربي. — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 6, 2021

وأوضح أن الطائرة "تم استهدافها بصاروخ مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية في الأجواء اليمنية".

المصدر: RT