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الحوثيون يعلنون إسقاطهم طائرة تجسس تابعة لسلاح الجو السعودي

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون إسقاطهم طائرة تجسس تابعة لسلاح الجو السعودي
Reuters
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أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) "إسقاط طائرة تجسس مقاتلة نوع karayel تابعة لسلاح الجو السعودي في منطقة المهاشمة التابعة لمحافظة الجوف اليمنية".

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع في تغريدة عبر "تويتر" إن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع karayel تابعة لسلاح الجو السعودي عصر اليوم الأربعاء في سماء منطقة المهاشمة بمحافظة الجوف".

وأوضح أن الطائرة "تم استهدافها بصاروخ مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية في الأجواء اليمنية".

المصدر: RT

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